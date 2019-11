Le cyclo-cross de Nommay rend hommage à Raymond Poulidor

Nommay, France

Après la mort de Raymond Poulidor, décédé ce mercredi à l'âge de 83 ans, le monde du cyclisme est en deuil, notamment au sein de l'association de cyclo-cross de Nommay. "On garde de lui le souvenir d'un ami, c'était la Légende du cyclisme que chacun connaît mais on avait créé des liens un peu plus forts depuis qu'il avait accepté de venir à notre première invitation à la fin des années 1980", explique Denis Mercier, le président de l'association.

Poulidor à Valentigney en mai dernier

L'association organise régulièrement des courses internationales de cyclo-cross à Brognard, mais aussi l'EuropaCup Derriere Derny, la course de solex qui se tient à Valentigney. Raymond Poulidor y avait encore participé le dimanche 5 mai dernier.

Raymond Poulidor avait répondu aux questions de Stéphane Veaux. © Radio France - Radio France

Au tout début, "sur les épreuves qu'on organisait pour les Vieilles Gloires à Nommay, je me souviens avoir découvert quelqu'un de simple", se souvient Denis Mercier. "Après la course, il était venu à la rencontre du public, au milieu les prés, avec ses bottes et son anorak, il échangeait très simplement, c'était sa vraie nature".

Ce sont des coureurs comme lui qui nous ont amené au cyclisme

"Chaque fois qu'on l'a croisé sur le terrain il était humble et respectueux, il disait bonjour à tout le monde, il posait des questions (...) ce sont des coureurs comme lui qui nous ont amené au cyclisme dans notre jeunesse, qui nous ont fait aimer ce sport", témoignent Christian et Dominique, deux membres du club qui respectaient beaucoup le champion.

Interview au micro de France Bleu Belfort Montbéliard

Que retenait-il lui-même de sa carrière de cycliste ? "Intellectuellement je me suis énormément enrichi, j'arrive à cotôyer aussi bien l'homme de la rue que des hommes célèbres, il n'y a pas de différence, tout le monde me supporte, le Président de la République comme le balayeur, je me trouve bien avec tout le monde", déclarait Raymond Poulidor au micro de France Bleu en mai dernier.

Raymond Poulidor venait de fêter ses 83 ans (le 15 avril 2019). "Je suis en pleine forme, c'est le vélo qui me conserve, j'aime bien avoir le contact avec les gens", disait-il. "Le jour où je ne ferais plus ça, c'est la fin de Poulidor".