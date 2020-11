Le DAB+ arrive en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine

Après Paris, Marseille, Nice, Lyon, Mâcon, Nantes, La Roche-sur-Yon, l’Alsace, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, le DAB+ couvrira dès le 5 novembre Toulouse et Montauban et dès le 6 novembre Bordeaux et Arcachon.