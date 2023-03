Le DAB+ est arrivé en Occitanie pour une écoute optimale de la radio

Une nouvelle façon d'écouter la radio en Occitanie. Plusieurs villes de la région (Montpellier, Béziers, Nîmes, Perpignan et Narbonne) sont équipées du DAB+ depuis le début du mois de février. Cette technologie est présentée comme "la TNT de la radio" et permet d'améliorer l'expérience des auditeurs. Tous les postes de radio et voitures vendus après 2019 sont compatibles.

Concrètement, qu'est-ce que cela change ? "Le son est de bien meilleure qualité qu'en FM, comme si on écoutait un CD. Il n'y a plus du tout de grésillements", explique Hervé Godechot, membre de l'Arcom (Agence de régulation des médias, en charge du déploiement du DAB+). Fini aussi les innombrables fréquences : pour trouver sa radio préférée, il suffit de cliquer sur le nom qui s'affiche à l'écran.

"Sur le petit écran de sa voiture, on peut voir la photo de l'album qui passe ou de l'animateur à l'antenne", poursuit Hervé Godechot. Il y a aussi moins de risques de perdre le signal sur la route puisque les grands axes de la région sont équipés des émetteurs DAB+.

Un impact écologique positif

Le DAB+ émet en fait des ondes différentes de la bande FM classique. "Elles sont plus performantes, se réjouit Hervé Godechot. On rassemble les radios par paquets, donc pour 13 stations, on utilise une seule fréquence en DAB+ au lieu de 13 fréquences en FM."

Une performance qui permet d'augmenter le nombre de radios disponibles, avec 52 stations en Occitanie. "C'est la première fois depuis longtemps qu'on a de la place sur les bandes de diffusion", sourit le membre de l'Arcom. Le faible nombre de fréquences utilisées permet aussi de réduire la consommation électrique.

La bande FM classique reste toutefois accessible, avec tous les appareils.