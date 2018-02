Comme chaque année le derby entre l'ASSE et l'OL est un des matchs de football les plus importants du championnat français. Cette année ce derby est même diffusé dans 162 pays.

Lyon, France

Ce dimanche 25 février, Saint-Etienne se déplace à Lyon, pour la 27ème journée de Ligue 1 de football. C'est le match retour, à l'aller les verts avaient été écrasés 5 à 0 par l'OL. Alors forcément cette rencontre aura une saveur particulière et risque donc d'être très suivie.

OL-ASSE diffusé dans 162 pays

En France ce match est retransmis sur Bein sport à 17h00, et bien sûr à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire. En moyenne un derby entre Lyon et Saint-Etienne réuni 1,7 millions de téléspectateurs. Mais cette rencontre ne sera pas que suivie uniquement en France. Ce derby entre l’OL et l’ASSE est diffusé dans 162 pays. Quasiment toute l’Europe : du Portugal à la Grèce en passant par l’Albanie, la Finlande, la Russie et même jusqu'à la Turquie. Dans de nombreux pays d’Amérique comme au Brésil, aux Etats-Unis ou encore dans les Caraïbes. En Afrique : au Maghreb ou en Afrique du sud Et puis l’Asie n'est pas reste si vous êtes en Indonésie ou à Hong-Kong vous pourrez aussi suivre ce match qui s'annonce bouillant.

PSG-OM diffusé dans 188 pays

Et puis ce dimanche, c’est un grand jour de foot, car en plus de ce derby entre l’OL et l’ASSE, le soir même à 21h00 Canal+ diffuse le choc entre le PSG et l’OM. Un classico qui sera retransmis dans 188 pays.