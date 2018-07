Si vous avez grandi dans les années 90, vous les connaissez forcément : la Binocle, les Grumeaux, Couette-Couette et leurs amis, les célèbres "Razmoket", vont bientôt faire leur retour sur vos écrans, petits et grands. La chaîne de télévision américaine Nickelodeon et les studios Paramount ont annoncé lundi au site américain Deadline que de nouveaux épisodes et un long-métrage étaient en préparation.

Un film pour novembre 2020

Le dessin animé sera décliné en 26 nouveaux épisodes, pour une saison inédite. Il sera aussi adapté au cinéma. Le film sortira sur les écrans le 13 novembre 2020. La chaîne Nickelodeon et Paramount n'ont pas précisé à quelle date seront diffusés les nouveaux épisodes à la télévision.

En France, le dessin animé avait été diffusé sur Canal+, Canal J puis sur France 3 de 1998 à 2003.Trois films étaient sortis au cinéma, entre 1998 et 2002.

Les mêmes créateurs que dans les années 90

Que les puristes se rassurent : les trois créateurs de la série originelle seront aux manettes de cette nouvelle saison.

Les enfants qui ont grandi en regardant Casse-Bonbon pourront partager cette expérience avec leurs propres enfants" - Le président de Paramount Players

"C’est le moment idéal pour faire à nouveau connaître cette équipe de personnages mythiques à une nouvelle génération de jeunes fans", a déclaré le président de Paramount Players au magazine Deadline. "Les enfants qui ont grandi en regardant Casse-Bonbon pourront désormais partager cette expérience avec leurs propres enfants", s'est-il amusé.