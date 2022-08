Le dessinateur Sempé, papa du "Petit Nicolas", est mort à 89 ans

Le dessinateur et humoriste Sempé, est décédé ce jeudi 11 août dans sa résidence de vacances, à l'âge de 89 ans. Il était le papa avec le scénariste René Goscinny du "Petit Nicolas" et avait illustré des centaines de titres de presse.

Le "Petit Nicolas" a perdu son papa. Le dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé, dit Sempé, est décédé ce jeudi 11 août à l'âge de 89 ans. L'information a été communiquée par son épouse, Martine Gossieaux Sempé. "Le dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé est décédé paisiblement dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches", a indiqué Marc Lecarpentier, son biographe et ami. Illustrateur prolifique notamment pour la presse, il avait encore signé un album en 2019.

Né à Pessac, près de Bordeaux, en 1932, Sempé est issu d'un milieu assez pauvre. Il est élevé par sa mère et son beau-père, représentant de commerce. Il commence à dessiner dès l'âge de 12 ans et quitte le collège vers 14 ans. Il s'amuse ensuite à griffonner sur les papiers à en-tête de son employeur, un courtier en vins de Bordeaux. Le dessin de presse l'attire et il collabore en premier pour le journal Sud Ouest. Ses premiers dessins sont publiés dès 1950 et sont signés "DRO" (en référence au verbe "to draw", dessiner en anglais).

La naissance du "Petit Nicolas"

En 1955, Sempé collabore avec le scénariste René Goscinny. Son nouveau personnage, un petit garçon qu'il appelle Nicolas, s'inspire largement de ses souvenirs d'enfance. Ses aventures seront publiées sous forme de gags dans l'hebdomadaire belge Moustique.

Mais le petit écolier et ses copains voient véritablement le jour dans le journal Sud Ouest Dimanche sous forme de récits illustrés, le 29 mars 1959. Puis ce sera la consécration. La série de cinq albums Le Petit Nicolas écrits par Goscinny et illustrés par Sempé remportent un succès mondial avec quinze millions d'albums vendus et des traductions dans une centaine de langues.

Illustrateur prolifique pour la presse

Parallèlement, Sempé travaille comme illustrateur pour la presse dans une cinquantaine de titres comme Paris Match, Le Nouvel observateur, L'Express, ou Le Figaro. En 1978, il dessine la couverture de la prestigieuse revue américaine The New Yorker. Il sera ensuite sollicité pour une centaine de couvertures.

Sempé n'a eu de cesse, toute sa vie, d'inventer de nouveaux personnages et de publier des albums comme Monsieur Lambert (paru en 1965), Marcellin Caillou (paru en 1969), Raoul Taburin (paru en 1995) qui deviendra un film.

Un style unique

Sempé n'a jamais voulu enfermer ses dessins dans des bulles. Paysages poétiques, personnages expressifs aux couleurs pastels, trait aérien, il croquait l'évolution de la société française avec humour et finesse. "Faire sourire sans jamais juger" analyse Marc Lecarpentier.

Accro à sa table à dessin, celui qui se décrit comme "paresseux" illustre encore en 2019 un album pour Reporters sans frontières : "100 dessins pour la liberté de la presse".

"Quelqu'un qui n'est pas paresseux est organisé, moi c'est le contraire, je suis tellement paresseux que je ne m'organise pas" - Sempé à l'AFP en 2015

"Je fais ce qui me vient à l'esprit, quelques fois cela peut être très très long, trois semaines, parce qu'il faut que je recommence, ou plus. C'est la base du dessin humoristique qui s'appuie toujours sur une vision de l'existence plus ou moins curieuse." expliquait-il en 2015 à l'AFP.

Jean-Jacques Sempé est père de deux enfants. Jean Nicolas, né en 1956 de son premier mariage avec la peintre Christine Courtois, et une fille, Inga, née en 1968 de l’illustratice Mette Ivers, dont il a divorcé.

Une exposition récente à Bordeaux

En 2019, le musée Mer Marine à Bordeaux lui consacre une rétrospective "Sempé en liberté" pour retracer ses 70 ans de carrière. 300 dessins y sont exposés, dont plusieurs inédits. Jean-Jacques Sempé vient visiter l'exposition qui lui est consacrée.

Sempé, lors de la visite de l'exposition consacrée à sa carrière au musée Mer Marine à Bordeaux, en 2019. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul