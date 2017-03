Le Dijonnais Denis Brogniart reste très attaché à la Bourgogne

La nouvelle saison de Koh Lanta débute ce vendredi soir sur TF1. Mais même à l’autre bout du monde, son présentateur Denis Brogniart, n’oublie jamais totalement sa région d’origine, la Bourgogne.

Côté petit écran, cette nouvelle saison de Koh Lanta est surement très attendue, d’autant plus qu’elle propose cette année une grosse nouveauté. Il y a désormais trois équipes. En plus des «Jaunes » et des « Rouges », viennent s’ajouter des « Bleus ». Cela va bouleverser les épreuves et accroître un peu plus le suspens. Denis Brogniart explique d’ailleurs que ça va forcément changer les stratégies parce que « quand vous avez trois équipes de six et que vous allez au conseil, vous avez un risque sur six d’être éliminé. Il va y avoir des négociations intenses pour ne pas être celui ou celle éliminé(e) au moment du vote. »

Koh Lanta © Maxppp - Guillaume BONNEFONT

Des tournages à l’autre bout de la planète mais le cœur en Bourgogne

Les cocotiers et les plages de sable fin n’arrivent pas à faire oublier à Denis Brogniart sa relation avec la Bourgogne, une relation vraiment très étroite. « Je suis un fervent défenseur des vins de ma région natale. Je suis né à Dijon et j’ai toute ma famille à Givry. J’ai beaucoup d’amis à Beaune et sur cette belle route des vins. Je suis même un ayatollah des vins de Bourgogne par rapport aux autres régions françaises ou du monde. Le trait d’union entre cet attachement très fort et à ma région même si je ne reviens pas souvent, ce sont les vins ! »

Une anecdote ?

« J’étais sur une toute petite île perdue aux Philippines il y a quelques années. On était en repérage avec mon producteur et nous sommes tombés sur un tout petit resto tenu par un Français. Le type nous dit « restez manger, j’ai un petit Pommard à vous proposer. On était quasiment les pieds dans l’eau et j’avoue que je n’étais pas peu fier de pouvoir en déguster dans cette île perdue du bout du monde. C’est vrai que quelque soit l’endroit où je suis, j’aime bien garder ce petit souvenir gustatif de la Bourgogne. »

Denis Brogniart © Maxppp - Daniel Fouray

Denis Brogniart reconnait avoir un faible pour les vins de la côte Chalonnaise comme le Givry ou le Mercurey qui sont des vins plutôt méconnus et beaucoup moins chers que certains autres. Des vins qu’il a appris à connaître et à aimer avec ses parents mais en bon aventurier, Denis Brogniart essaie d’avoir une curiosité assez vaste. Il est aidé en cela par un très bon ami, négociant à Beaune, avec lequel il découvre des producteurs de vins. L’animateur avait d’ailleurs présidé la Saint Vincent tournante à Chassagne, « un moment exceptionnel », explique t’il, tout comme avoir participé à la Paulée à Meursault .