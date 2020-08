Le duo comique Les Bodin's à Fort Boyard

Ce soir à 21h05 sur France 2, le duo régional affronte les épreuves du fort le plus célèbre de la télévision. La mère Maria, du haut de ses 87 printemps, et son fils Christian sont associés aux animateurs Alex Goude et Tiga et à l'ex-mannequin et ancien candidat de télé-réalité Laurent Maistret. L'équipe joue au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Une expérience aussi bien enrichissante qu'amusante pour Vincent Dubois, l'interprète de Maria Bodin : "On s'amuse bien avec ces personnages et c'est sympa pour les téléspectateurs". "Il y a des choses que Maria a fait que je n'aurais pas fait moi" s'amuse le comédien.

Une émission qui promet d'être mouvementée. "Tout s'est bien passé mais il y a eu des difficultés." Rien d'insurmontable pour Maria et Christian : "Maria c'est Zorro, elle est capable de tout. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Christian a étonné, il a fait des choses que l'on ne l'imaginait pas capable de faire".

Le spectacle à la ferme Descartes reporté à 2021

Pour les deux comédiens, c'est aussi un retour au fort, deux ans après y avoir animé une épreuve. "C'était un véritable plaisir d'y retourner. Il règne sur ce fort une très bonne ambiance. On a l'impression de retomber en enfance quand on va à Fort Boyard."

Pour les Bodin's, l'année est particulière. Leur spectacle, prévu cet été dans leur ferme à Descartes en Indre-et-Loire, a été reporté à 2021. Quant à leur film dont le tournage a été interrompu en mars, il doit reprendre à la fin du mois.