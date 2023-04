Le duo lorrain Xavier et Céline remporte Pékin Express

Au fil des épisodes, ils s'étaient imposés comme le duo coup de coeur du public : ce jeudi soir, le duo lorrain Xavier et Céline a +remporté Pékin express. Le binôme mosellan, qui travaillait ensemble au siège de Chaussea, à Valleroy (Meurthe-et-Moselle) s'est imposé dans cette 17ème édition de la course d'aventure de la chaîne M6, à Rio de Janeiro.

Le suspens a été maintenu jusqu'au bout, alors que l'homme qui les emmenait en voiture se retrouve en panne de batterie, et ne dispose donc plus de GPS, ils terminent la course dans un stress extrême. Ils finissent tout de même par trouver le lieu de rendez-vous et au terme d'une dernière ligne droite de course s'imposent dans la compétition.

"Personne ne donnait cher de notre peau"

"Je cours à côté de Céline, on est ensemble. On n'a plus de force, c'est très très très chaud, mais on sait qu'on donne tout, c'est très fort", raconte Xavier sur les derniers instants de la compétition. Céline renchérit en parcourant les derniers mètres qui les séparent de la victoire : "Personne ne donnait cher de notre peau, et là je me dis on y est, vraiment!"

"Je suis content de vous avoir embauché, vous voyez!"

"On a gagné", s'est presque étonné le joyeux duo à l'arrivée. Xavier, DRH, à la retraite désormais , avait recruté Céline il y a près de dix ans, comme gestionnaire de paye. En remportant la compétition, Xavier salue Céline : "Je peux vous dire que vous avez fait l'exploit de votre vie". Il poursuit en riant "je suis content de vous avoir embauché, vous voyez!"

Émue, Céline ajoute : "Je suis très fière de lui également, il a quand même 60 ans !" Le duo, devenu au fil des épisodes les "chouchous du public" avaient commencé l'aventure en se vouvoyant, ils ont ensuite tenté de se tutoyer au fil des émissions. Ce jeudi soir, la candidate a lancé à son ancien boss : "tu es vraiment devenu un vrai ami, on peut se tutoyer!"

Au matin de la finale, l'attachant duo avait demandé au micro de France Bleu que tous les Lorrains les soutiennent . Ils font définitivement la fierté de toute la région !