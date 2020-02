Le Festival Canneséries a dévoilé les temps forts du programme de sa troisième édition

Entre la compétition officielle, les événements hors-compétition dont des premières mondiales, la désormais célèbre montée des marches sur le tapis rose, la saison 3 de Canneséries s'annonce riche, variée et de très grande qualité.

Parmi les temps forts :

- le premier épisode de la saison 5 du Bureau des Légendes (création Eric Rochant) projeté en clôture du Festival mercredi 1er avril, en présence de l'équipe de la série

- hors compétition des projections de "World Beyond", le spin-off de la célèbre série "The Walking Dead", de la série américaine Upload, ou encore de Validé, une nouvelle série à venir sur Canal+

- la compétition avec 5 séries scandinaves parmi lesquelles "Atlantic Crossing", une série historique, "Kidnapping", un polar intimiste avec Charlotte Rampling, "Top Dog", adaptation d'un best-seller suédois, "Man in room 301" "scandinoir" finlandais et "Partisan", thriller social suédois sur une communauté écolo - deux séries israéliennes : "Losing Alice", histoire d'une réalisatrice quinquagénaire subjuguée par une jeune actrice et "The grave", une série fantastique - une comédie russe "257 reasons to live", un drame germano-chilien "Dignity" et une comédie romantique britannique, "Trying" pour boucler cette sélection de 10 films

- des projections de séries devenues incontournables : Un si grand soleil, Demain nous appartient, Il a déjà tes yeux, Tandem...

- des invités : David Hasselhoff (présent en clôture et la veille pour un hommage), la productrice Gale Anne Hurd (présidente du jury), Camille Cottin, Franck Gastambide, Judith Light (Madame est servie), Vanessa Demouy, Mathieu Kassovitz...