"Mamma Mia ! Her we go again" sort ce 25 juillet au cinéma. Au moins une scène a été tournée à Bordeaux comme le révèle la bande annonce.

La place de la Bourse à Bordeaux, un des théâtres du film "Mamma Mia Here we go again"

Bordeaux, France

Mamma Mia et les tubes d'Abba reviennent dix ans plus tard. Et une ou plusieurs scènes de la suite du film qui a cartonné en 2008, ont été tournées à Bordeaux. Dans la bande annonce de "Mamma Mia ! Here we go again", apparaît furtivement, une jeune femme, chapeau sur la tête et valise à la main, sur une place de la Bourse, vide, dont on devine qu'il s'agit de Donna, le personnage de Meryl Streep plus jeune, incarné par Lily James.

Ce tournage remonte au 12 août 2017 indique la mairie de Bordeaux. Un "tournage léger" d'une seule journée, avec seulement des autorisations de stationnement, pour la place de la Bourse le matin, et l'après midi pour la place Porto Riche derrière le cours du chapeau rouge. Ni Meryl Streep, ni Cher qui apparaît dans ce deuxième opus, n'ont mis les pieds à Bordeaux. Pourquoi ce passage par la capitale de la Gironde pour Donna-Lily James ? Réponse dans les salles obscures ce 25 juillet.

La bande annonce de Mamma Mia 2 :

Dans le premier film, Meryl Streep (Donna) avait une fille (Sophie, interprétée par Amanda Seyfried), avec trois pères potentiels et deux bonnes copines. Dans ce deuxième volet, on retrouve Sophie, enceinte, et en plein doute sur son île grecque paradisiaque de Kalokairi où elle va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère et de ses trois "papas" (Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgard). Une suite en forme de flash-back. Un deuxième numéro qui passe par Bordeaux mais également Paris.

En 2008, le premier numéro de "Mamma Mia !" avait généré plus de 610 millions de dollars de recettes