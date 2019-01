Le fleuron de la gastronomie de la Côte-d'Or a rendez vous au Sirha de Lyon

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur le web pour vous sélectionner les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or. Jusqu'à mercredi, nos grands chefs, nos producteurs locaux et nos entreprises spécialisées dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie sont à Lyon.

Côte-d'Or, France

Lyon accueille en ce moment un salon très important pour la gastronomie, le Sirha, un salon international réservé aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Le Sirha 2019 a ouvert ses portes samedi et se poursuit jusqu'à ce mercredi 30 janvier à Lyon Eurexpo. Beaucoup de nos chefs bourguignons vont y faire un tour, mais aussi des producteurs. Ce salon donne aussi lieu à toute une série de concours prestigieux, notamment le célèbre Bocuse d'Or, ou encore la coupe du monde de la pâtisserie.

Les vainqueurs du Bocuse d'Or de 2017 © Maxppp - Maxime JEGAT

Pour vous donner une idée de l'importance de ce salon. Il y a, en tout, vingt-quatre concours, un peu dans tous les domaines, pour 200 000 visiteurs, dont 25 000 cuisiniers.

La Côte-d'Or y est bien représentée

Sur la vingtaine d'exposants de toute la Bourgogne, il y a par exemple la fromagerie Delin de Gilly-les-Cîteaux ou encore Nectars de Bourgogne, à Merceuil, qui commercialise des jus de fruits et de légumes et divers produits alimentaires. Nectars de Bourgogne qui a même une petite vidéo avec une jolie voix pour présenter sa production

Il y aussi les fourneaux de cuisine Lacanche, qui sont connus dans le monde entier. Lacanche fabrique des pianos de cuisine mais aussi des friteuses et du matériel pour la restauration collective.

Ce sirha, c'est une vraie vitrine internationale pour tous nos producteurs. On y trouve aussi nos amis de Saône et Loire qui y présentent la crème et le beurre de Bresse, les fromages de chèvre du mâconnais et du charolais, le bœuf de Charolles, la volaille et la dinde de Bresse.

Et si vous voulez voir à quoi ressemble ce salon, où si vous voulez voir en direct tous les concours et notamment le Bocuse d'or, il y a même une web télé qui vous propose plein de vidéos à voir en live ou en replay.