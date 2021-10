Le fondateur des Chieftains, l'Irlandais Paddy Moloney est mort

Le joueur de cornemuse Paddy Chieftains est mort à l'âge de 83 ans. L'Irlandais était connu dans le monde entier pour sa musique et ses collaborations avec des stars.

Paddy Moloney, fondateur et leader des Chieftains est mort à l'âge de 83 ans. "Paddy avait tellement plus de musique à partager et des histoires à raconter", réagit le groupe.

Collaborations internationales et musiques de films

Le joueur de cornemuse irlandaise, de bodhran (percussion irlandaise) d'accordéon diatonique, ne s'était pas cantonné au registre traditionnel, mais avait collaboré avec les Rolling Stones, Sting, Kate Bush, Marianne Faithfull ou encore Sinéad O’Connor. Le producteur Lenn rappelle que les Chieftains ont à leur actif "18 nominations aux Grammy Awards, des concerts historiques devant le Pape Jean-Paul II à Dublin ou encore sur la Grande Muraille de Chine et plus d’une trentaine d’albums studio commercialisés dans le monde entier."

Paddy Moloney a composé des musiques de films, "notamment Braveheart, Barry Lyndon, Gangs of New York ou encore l’Ile aux Trésors", rappelle le Festival Interceltique de Lorient.

Plus de 11 fois au Festival Interceltique

"Kenavo", lance d'ailleurs le Festival interceltique sur Twitter, il "restera une légende de la musique irlandaise." Le FIL rappelle que les Chieftains se sont produits pour la première fois en 1974 à Lorient, ensuite "plus de 11 fois", et une dernière en 2011.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix