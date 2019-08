Le footballeur Neymar fait une apparition dans la saison 3 de la "La Casa de Papel"

On ne sait pas encore dans quel club de football il va jouer, mais à la télévision le mercato est déjà fait : Neymar a annoncé ce mardi 27 août avoir eu un rôle dans les épisodes 6 et 8 de la saison 3 de la "La Casa de Papel", disponible sur Netflix depuis le 19 juillet dernier.

La saison 3 de la série "La Casa de Papel" est disponible sur la plateforme en ligne Netflix depuis le 19 juillet dernier et pourtant, personne ne l'avait vu : le footballeur Neymar fait partie du casting des épisodes 6 et 8. Ceci dit, difficile de le reconnaître derrière son le visage de Dali et la cape rouge. Mardi soir, le sportif a partagé une vidéo sur le réseau social Twitter où il soulève le masque de son personnage, le moine João.

J'ai réalisé mon rêve et fait partie de ma série préférée. Et maintenant je peux partager João avec vous tous ! - Neymar

L'attaquant du PSG se permet même d'ironiser sur les rumeurs de transfert : le joueur le plus cher de l'histoire après son recrutement par Paris à hauteur de 222 millions d'euros, ajoute à son message le mot-clef #nuevofichaje ou "nouvelle recrue".