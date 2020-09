Le Français Arnaud Jérald décroche un nouveau record du monde d'apnée à 112 mètres

L'apnéiste français Arnaud Jérald a décroché un nouveau record du monde à 112 mètres de profondeur en bi-palmes, ce mardi 15 septembre.

C'est un nouveau record du monde d'apnée pour le Français Arnaud Jérald. Il est s'est propulsé à 112 mètres de profondeur, en bi-palmes, mardi 15 septembre dans les eaux bleues de Kalamata en Grèce. Il avait déjà réalisé cinq descentes à 111 mètres en un mois. "Ça a changé beaucoup de choses, j'ai passé un cap, celui-là dépasse le sport, il m'apprend à savoir qui je suis, dans la colère, la tristesse, la joie. Il y a eu beaucoup de rebondissements, je suis allé cinq fois à 111 m et descendre à ces profondeurs-là, c'est très engagé", a précisé l'apnéiste.

Âgé de 24 ans, le plongeur marseillais avait déjà enregistré son premier record du monde en 2019 en descendant à 108 mètres de profondeur en bi-palmes. Ce record avait été battu la même année par le Russe Alexey Molchanov à 110 mètres. Début juin 2020, le Français se lance dans un nouvel exploit au club de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes : reprendre le record du monde en bi-palmes poids constant. C'est-à-dire plonger, puis remonter en battant des deux pieds en alternance, en étant lesté du même nombre de poids, le long d'un filin sans le toucher.

Une succession de tentatives

Arnaud Jérald s'entraîne trois fois par semaine et réussit deux fois des plongées à 111 m lors des entraînements. Prévenue de sa tentative de record, la Fédération internationale AIDA envoie deux juges pour l'homologation. Ils sont logés et nourris sur la Côte d'Azur aux frais du sportif du 7 au 17 août. Le lundi 10 août, l'apnéiste plonge et réussit son pari, il atteint les 111 mètres. Il effectue sa montée rapidement, grâce à des cuisses musclées par de nombreuses années de VTT, et fait surface.

Le protocole est alors très précis : enlever le pince-nez, faire le signe "ok" avec la main et dire "I'm ok". Mais Arnaud Jérald ne commence pas par le retrait du pince-nez, son record est invalidé. Le vendredi 14 août, l’apnéiste récidive, suit toutes les règles du protocole de sortie de l'eau, mais un des membres de son équipe le touche, c'est la disqualification. Un troisième essai est envisagé le 17 août, mais e peut avoir lieu par manque d'un médecin.

Nouveau rebondissement

Le plongeur a dépensé le budget de son sponsor principal, soit 15.000 euros pour ces différentes tentatives. Il décide alors de participer à une compétition à Kalamata, c'est l'European Cup. Des juges seront sur place, il pourra donc valider son record. À l'entraînement, il réussit son exploit pour la cinquième fois dans les eaux chaudes de la Grèce à 111 mètres. Mais le tenant du titre, Alexey Molchanov, enregistre ce fameux record à 111 mètres en Croatie, le lundi 14 septembre, lors d'une plongée de 4 minutes et 10 secondes.

La seule nouvelle option : il faut descendre à 112 mètres ! Mardi 15 septembre, le Français tente l'exploit et le réussit après 3 minutes et 24 secondes de plongée. Il décroche le nouveau record du monde d'apnée en bi-palmes à 112 mètres.

"Un défi de la sorte ne se concrétise pas du jour au lendemain. Et cette expérience, marquée par les échecs et les remises en question, m’a beaucoup appris sur moi et ma capacité de résilience. Elle m’a incontestablement fait progresser. Le bonheur que je ressens aujourd’hui, je le partage avec les dix personnes de mon équipe qui m’ont accompagné au quotidien, car sans elles, rien de tout cela n’aurait été possible..."