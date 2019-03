Le Front de Libération Bordeluche: la petite voix dissonante de Bordeaux

Créé en janvier 2017, le Front de Libération Bordeluche contre le Parisianisme totalise aujourd'hui 18 000 abonnés sur Facebook et twitter. Et son co-fondateur Vincent B. attend avec impatience la campagne des municipales.

Bordeaux, France

Depuis le départ d'Alain Juppé et l'arrivée d'un nouvel entraîneur aux Girondins de Bordeaux, Vincent B. le reconnaît, il est débordé! L’actualité bordelaise s'emballe ces dernières semaines, et le co-fondateur du Front de Libération Bordeluche, créé il y a 2 ans, se réjouit de ce renouvellement inespéré des sujets de réflexion bordelais.

Une voix dissonante dans le concert de louanges

Au départ, l'idée du Front de Libération Bordeluche vient de la carte de vœux envoyée par Alain Juppé en Janvier 2017 et représentant une Tour Eiffel se reflétant sur la Garonne: "ça a été un déclic pour nous" se rapelle Vincent B., " à partir de là on s'est dit qu'il manquait une voix dissonante dans ce concert de louanges qui mettait Bordeaux au top de tous les classements".

"Nicolas Florian? Il a du potentiel!"

Au fil des mois, les sujets de prédilection se sont élargis et les parisiens ne sont plus désormais les seuls têtes de turc du FLB. Les Girondins de Bordeaux, le climat océanique, et les pannes du tram font aussi partie des sujets de prédilection des 2 auteurs. Même si le départ d'Alain Juppé signe la fin d'une époque à Bordeaux, y compris pour le FLB, l'arrivée de Nicolas Florian à la tête de la ville réjouit malgré tout Vincent B.

