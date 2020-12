Le Grand concours des régions ce soir sur France 3

C'est la première ce vendredi soir du Grand concours des régions, la nouvelle émission de France 3 présentée par Cyril Féraud depuis Troyes dans l'Aube. Avec pour thème la cuisine et la gastronomie de nos régions, cette émission est accompagnée par France Bleu.

14 chefs cuisiniers professionnels, venus des 14 grandes régions françaises (métropole et outre-mer) s'affrontent ce soir sur deux épreuves : "Le plat de nos régions", à l'issue de laquelle quatre candidats vont être éliminés, puis "Le dessert de nos régions". A la clé le trophée de "meilleure recette de France 2020"

Des plats et des recettes qui vont être jugés par Yves Camdeborde, juré pendant quatre ans dans "Masterchef" sur TF1 et considéré comme l'un des chefs de file de la "bsitronomie", Frédérick Ernestine Grasser Hermé, alias FeGH, cuisinière et écrivaine culinaire, Jean-François Mallet auteur du phénomène de librairie "Simplissime" et Kelly Rangama, première cheffe réunionnaise étoilée et ex-candidate de la saison 8 de "Top Chef" sur M6.

Le jury du Grand concours des régions - France 3 - Kitchen Factory

Cyril Féraud était l'invité d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter l'émission et nous mettre l'eau à la bouche

Voici les quatorze chefs candidats, qui vont venir avec les produits et les recettes de leurs régions respectives :