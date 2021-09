Le groupe mayennais Rouquine participe à The Artist, le télé-crochet de Nagui qui concurrence The Voice

Le groupe Rouquine, formé de Nino Vella et Sébastien Rousselet, artiste mayennais, participent au nouveau télé-crochet présenté par Nagui, premier time ce samedi 11 septembre.

Rouquine a déjà fait une première répétition du prime time. "Ça s'est très bien passé, assure Sébastien Rousselet. Passer à la télé est une super expérience et rencontrer Nagui aussi, qui est un type super sympa." Pour cette première en direct, Rouquine va interpréter l'une de leur chanson originale et reprendre "J'irai où tu iras" de Céline Dion. "_Ça démystifie un peu le monde de la télé, mê_me si évidemment c'est assez impressionnant parce que le plateau est très, très grand."

Pour ce nouveau télé-crochet, 22 candidats, des artistes professionnels, s'affrontent en chansons pendant six semaines à partir de samedi. Pour rester le plus longtemps et devenir "The Artist", il faudra séduire le jury présent sur le plateau : les deux directeurs artistiques Elodie Mermoz et Emmanuel Virot, accompagnés de Clara Luciani, mais aussi le public. Attention : les téléspectateurs n'ont que 2 minutes pour voter, les 2 minutes du passage de leur groupe préféré. "Alors la Mayenne, soyez prêts !", appelle Sébastien Rousselet.

Rendez-vous à partir de 20 h 40 sur France 2 pour écouter Rouquine et voter pour eux !