Le guitariste Eddie Van Halen est mort

C'était une légende du hard-rock et l'un des meilleurs guitaristes au monde. Eddie Van Halen, fondateur du groupe qui portait son nom, est mort mardi d'un cancer. Il avait 65 ans.

Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du légendaire groupe de hard rock des années 1980 Van Halen, est mort ce mardi. C'est son fils, Wolf, qui a annoncé son décès sur Twitter : "Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin".

Figure du hard rock, considéré comme un des meilleurs guitaristes au monde, il avait fondé le groupe Van Halen avec son frère aîné Alex, qui jouait de la batterie, avec Michael Anthony à la basse et avec le chanteur David Lee Roth. Le groupe a vendu plus de 75 millions d'albums à travers le monde.

Leur plus gros succès, le tube "Jump", est aussi devenu l'hymne de plusieurs équipes sportives, dont l'Olympique de Marseille depuis décembre 1986 lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse du stade Vélodrome. Le club lui rend d'ailleurs hommage sur son compte Twitter : "Eddie Van Halen, membre fondateur du groupe Van Halen dont le titre « Jump » accompagne l’entrée de nos joueurs nous a quittés. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches".

On retiendra également son solo de guitare légendaire sur le tube de Mickael Jackson "Beat It".