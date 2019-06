Le jeu des 1000 euros s'installe en Côte-d'Or

Le cultissime jeu de radio diffusé tous les jours sur France Inter a posé ses questions et son métallophone pour quelques jours en Côte-d'Or. L'équipe est venue enregistrer des émissions à Levernois et à Saulon-la-Chapelle cette semaine.

Saulon-la-Chapelle, France

Depuis 61 ans, le métallophone du jeu des 1000 euros résonne sur France Inter. C'est le plus vieux jeu radiophonique en France, et l'équipe est venue tourner des émissions en Côte-d'Or cette semaine, à Levernois et à Saulon-la-Chapelle.

L'émission, qui a notamment été présentée pendant plus de 30 ans par Lucien Jeunesse, est diffusée du lundi au vendredi à 15h45 sur France Inter. Les émissions enregistrées à Saulon-la-Chapelle seront diffusées les 26 et 27 juin prochain.