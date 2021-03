Le jeune chanteur de Craon, Timéo Béasse, fera la première partie d'un spectacle de l'humoriste Jarry en 2022

Timéo Béasse a terminé à la deuxième place du concours de chant organisé, à Paris, par Jarry, une performance qui lui ouvre les portes d'une salle de spectacle d'Angers où il assurera la première partie de l'humoriste et comédien en février 2022.

Encore une belle performance de Timéo Béasse qui a fini deuxième du concours de l'humoriste Jarry. Le jeune chanteur, originaire de Craon, a remporté les suffrages du public qui a voté via les réseaux sociaux mais a dû s'incliner de peu, le jury lui préférant une candidate.

"C'est incroyable, merci à vous"

N'empêche, Timéo se dit fier et heureux d'avoir participé à ce concours et en plus Jarry lui fait un magnifique cadeau. Cette deuxième place lui ouvre les portes d'un spectacle de l'humoriste. Le chanteur mayennais assurera la première partie du spectacle de l'humoriste en février 2022 à l'Amphitéa 4000 d'Angers.

Pendant le dernier confinement, l'humoriste et comédien Jarry avait lancé un casting, sur les réseaux sociaux, ouvert aux chanteurs. Sept finalistes avaient été retenus dont le désormais incontournable Timéo Béasse, demi-finaliste du programme de TF1 The Voice Kids.