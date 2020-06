Le jeune chanteur mayennais Timéo Béasse participera à la prochaine saison de The Voice Kids sur TF1

Nous avions rencontré il y a deux ans Timéo chez lui à Craon. A l'époque, il avait participé à un concours de chant qui lui avait ouvert les portes de la célébrité : assurer la première partie des Kids United lors d'un festival d'été.

L'année suivante, il a brillamment remporté un autre concours de chant sur la chaîne de télé pour enfants Disney Channel. Timéo a décidément du talent, beaucoup de talent et c'est désormais sur TF1 qu'il va pouvoir montrer tout son potentiel.

A partir de la rentrée, la date de diffusion n'est pas encore arrêtée, le jeune chanteur craonnais participera à The Voice Kids, un des programmes les plus populaires de la chaîne. Dans la bande-annonce de l'émission, on découvre Timéo aux côtés de plusieurs vedettes de la chanson et de la musique (Jennifer, Patrick Fiori) qui composent le jury.

Toute la Mayenne sera évidemment derrière lui pour le soutenir dans cette incroyable aventure.