Le jeune chanteur mayennais, Timéo Béasse, prête sa voix dans un téléfilm consacré à Grégory Lemarchal

C'est un jeune Mayennais qui prête sa voix à l'acteur qui joue Grégory Lemarchal, dans un téléfilm diffusé ce lundi soir sur TF1 et consacré au chanteur mort en 2007 de la mucoviscidose, "Pourquoi je vis".

Ce jeune Mayennais, c'est déjà une star, on le connait bien dans le département : c'est Timéo Béasse, il habite à Craon et il met le feu en ce moment au studio de l'émission The Voice Kids, un concours de chant diffusé sur la même chaîne.

Un début de carrière décidément fracassant témoigne-t-il : "c'était un honneur de doubler cette voix d'ange. J'aimais trop sa voix. Un jour, le directeur de casting de The Voice qui m'a demandé de prêter ma voix pour le film. On a enregistré une maquette puis une chanson en studio. J'ai été sélectionné et je suis allé à Paris. Chanter, faire carrière c'est vraiment ça que je veux faire".

Un album en hommage à Grégory Lemarchal paraîtra le 2 octobre.

Timéo, lui, poursuit l'aventure The Voice Kids avec prochainement la diffusion des célèbres "battle".