Le jour où Johnny Hallyday a fait rencontrer Jimmy Hendrix et les Bee Gees à Herbert Léonard

Après la disparition de Johnny Hallyday, dans la nuit de mardi à mercredi, les témoignages et hommages se multiplient pour parler de la vie de cette icône de la chanson française. Dans les années 1960, Herbert Léonard avait longuement côtoyé Johnny, qui lui avait présenté des stars planétaires.

Herbert Léonard évoque volontiers, pour le plaisir, cet épisode de sa carrière. À ses début, dans les années 1960, Herbert Léonard et Johnny Hallyday ont alors le même directeur artistique, et pour cause, il s'agissait de Lee Hallyday, cousin germain de Johnny. Lee avait peur que le disque d'Herbert Léonard ne plaise que moyennement à Johnny. Il lui a fait écouter. A contrario, il plut énormément à "l'idole des jeunes". Ce fut alors le début d'une amitié entre les deux hommes.

"Il m'a baladé un peu partout dans Paris, il m'a fait connaître un peu tout le monde, tous ceux qu'il fallait connaître dans le show business. Je luis en serais toujours reconnaissant." — Herbert Léonard

Ils partent en tournée

En novembre 1967, Johnny -alors déjà très connu- et Herbert Léonard partent en tournée. Évidemment, les deux hommes se côtoient de jour ...comme de nuit. "On a fait toutes les boîtes de Saint-Germain-des-Prés assez régulièrement. On se retrouvait tous les soirs au Bilboquet" raconte Herbert Léonard. Les deux chanteurs étaient quelques fois accompagnés de Jean-Paul Belmondo. Au final, ils finirent par se croiser surtout sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio ou parfois en galas.

"Il n'hésitait pas une seconde à vous faire partager ses joies et même parfois ses peines" — Herbert Léonard

Tous les deux à Londres aux côtés de Hendrix et des Bee Gees

L'anecdote qui reste dans le cœur d'Herbert Léonard est sans doute celle d'un voyage à Londres aux côtés de Johnny Hallyday. "Il voulait acheter des fringues 'flower power'. On est arrivés à Londres en avion. Et en bas de l'escalier, il y avait Jimmy Hendrix. (...) Et moi, je ne savais pas très bien qui était Jimmy Hendrix, c'est terrible ! Pendant deux ou trois jours, Jimmy nous a baladés à Soho pour acheter les plus belles fringues du monde et le soir il nous a baladés dans les plus belles boîtes de Londres", se souvient Herbert Léonard.

"Je me souviens d'avoir serré les mains de tout ce qui marchait à cette époque-là, dont les Bee Gees" — Herbert Léonard

Herbert Léonard conclut ces souvenirs de la fin des années 1960, aux côtés de Johnny Hallyday, avec le sourire. "J'étais un peu sur la Lune... Il était comme ça Johnny, il vous emmenait partout". Un chanteur rock 'n roll en fait.

