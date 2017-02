Le journal L'Echo-La Marseillaise lance un nouvel appel à ses lecteurs indriens

Les difficultés continuent pour le quotidien l'Echo-La Marseillaise : un an après la précédente, le journal lance une nouvelle souscription. Il demande à ses lecteurs de l'aider à rééquilibrer ses comptes.

L'Echo-La Marseillaise fait une nouvelle fois appel à ses lecteurs : depuis quelques jours, ils peuvent voir dans les pages de leur quotidien, un encart titré "Deux mois pour la vie de l'Echo". Dans ce texte, Frédéric Sénamaud, président de l'association Pluralisme, détentrice du capital de la société qui édite le journal, explique que sa situation financière est telle que "le moindre coup de vent serait fatal. [...] Le journal ne pourra avoir un avenir que si cet appel est largement entendu et relayé. Nous avons deux mois pour redonner un bol d'air à la trésorerie".

Des difficultés récurrentes depuis cinq ans

Les difficultés du quotidien sont connues et récurrentes depuis quelques années, il a d'ailleurs connu un plan social en 2013 qui a entraîné une réduction importante des effectifs. A Châteauroux, un journaliste avait été licencié. Jean-Marc Desloges fait partie des quatre restants. Selon lui, l'Echo est victime de la crise qui touche l'ensemble de la presse : "On est dans un contexte global de changement d'habitudes de lecture et de dématérialisation de l'information qui fait qu'on s'informe beaucoup sur Internet. On s'est habitué à avoir de l'information gratuite en quelques clics, mais ça n'est pas possible car l'information est faite par des journalistes qui ont besoin, pour travailler dans de bonnes conditions, d'être rémunérés".

"Aider l'Echo, c'est défendre la pluralité de la presse", Jean-Marc Desloges, journaliste à l'agence de Châteauroux

30.000 lecteurs, une cinquantaine de salariés

Aujourd'hui, L'Echo compte 48 salariés en CDI, auxquels il faut ajouter les pigistes et correspondants locaux. La direction revendique 30.000 lecteurs sur les cinq départements dans lesquels il est distribué (Indre, Creuse, Haute-Vienne, Corrèze et Dordogne), un chiffre qui baisserait de 3,5% chaque année. Parallèlement à cet appel à souscription, le journal va tenter d'élargir son lectorat en lançant une campagne d'abonnement à tarifs préférentiels. Pour participer à la souscription, il faut remplir le bulletin présent chaque jour dans le quotidien. On peut également le télécharger en cliquant ici.