Le journal satirique Le Ravi lance un appel à l'aide à Marseille

C'est un journal qui est en difficulté et qui appelle à l'aide. A Marseille, le mensuel satirique Le Ravi est dans l'obligation de réunir 100.000 euros avant le mois de mai pour continuer à être publié. L'appel a été lancé la semaine dernière pour mobiliser les lecteurs fidèles mais aussi tout ceux qui refusent de voir disparaître un titre de presse.

"L’enjeu est démocratique. Il s’agit avant tout de préserver un espace de liberté singulier, construit pas à pas depuis dix-huit ans", explique l'équipe du Ravi dans son édition du mois de mars.

Le rédacteur en chef du Ravi Michel Gairaud est l'invité de France Bleu Provence ce lundi 14 mars à 9h10 dans l'Actualité des médias

Le Ravi est un journal créé en 2002, mais aussi une association baptisée la Tchatche, qui intervient notamment dans les quartiers populaires et les écoles. L'équipe actuelle déplore la fin des subventions publiques survenue en 2021 et qui a entraîné l'assèchement de la trésorerie. Les ventes du journal et les autres rentrées financières ne suffisent plus.

"Fin mars, sans votre aide, nous ne serons plus en mesure de payer les salaires et nos factures"-L'équipe du Ravi

Le Ravi, ce sont six salariés, une dizaine de journalistes rémunérés à l'article et une douzaine de dessinateurs."Fin mars, sans votre aide, nous ne serons plus en mesure de payer les salaires et nos factures", annonce l'équipe qui détaille avec transparence sur son site toutes les dépenses engagées par le journal.

Depuis l'appel lancé la semaine passée, le journal a enregistré 7.000 euros de dons. Il en faudra davantage.

Comment aider Le Ravi ?

Il y a plusieurs façon d'aider le journal :

En faisant un don défiscalisé : le donateur bénéficie de rédactions d'impôt à hauteur de 66% pour les particuliers et 60 % pour les entreprises. La plateforme de gestion

: le donateur bénéficie de rédactions d'impôt à hauteur de 66% pour les particuliers et 60 % pour les entreprises. La plateforme de gestion En faisant un don direct : aucune commission n'est retenue. les dons peuvent être transmis par chèque à l'ordre de La Tchatche au 11 boulevard National 13001 Marseille. Un virement est aussi possible, pour tout renseignement il faut appeler le 04 91 08 78 77

Ce n'est pas la première fois que Le Ravi est en difficulté. En 2014 notamment, le titre avait déjà déposé le bilan, mais des donateurs qui se sont abonnés ont permis de sauver le journal.