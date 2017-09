Le journaliste Paul Wermus est mort à 71 ans

Paul Wermus est mort à l'âge de 71 ans. Le journaliste s'est éteint des suites d'une longue maladie a-t-on appris ce lundi.

Le journaliste et chroniqueur francilien Paul Wermus est mort. L'écrivain André Bercoff l'a annoncé sur Twitter ce lundi avant que France Télévisions ne confirme l'information. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie.

Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien. — André Bercoff (@andrebercoff) September 18, 2017

Depuis 2013, Paul Wermus animait "Les Matins de Paris", renommée "9h50 Le Matin", sur France 3 Ile-de-France, où il recevait trois invités pour décrypter l’actualité société, médiatique et culturelle du Grand Paris. Depuis septembre 2011, il animait aussi l'émission "Paris Wermus, Paris Cactus" sur France 3.

Une carrière partagée entre chroniques et émissions

Paul Wermus a été chroniqueur pour France Soir, VSD, France Info et le Figaro. Il a collaboré aux émissions RTL non-stop de Philippe Bouvard, dans les années 70, aux "Grosses Têtes", ainsi qu'à "On a tout essayé" de Laurent Ruquier, sur France 2.

Piques et polémiques, Paris Cactus... L'animateur de France 3 Paris, Paul Wermus est décédé | https://t.co/LKlkx2BzEV#PaulWermuspic.twitter.com/kvH7LJM9kL — France 3 Paris (@France3Paris) September 18, 2017

Pendant deux ans, il a animé sur France 3 une émission de débats, "Piques et polémiques" puis "Tout le monde déguste" et "Paris Wermus". Il est intervenu régulièrement dans les émissions de Jean-Marc Morandini sur: Europe 1, Direct 8 et sur NRJ 12.

De nombreuses personnalités regrettent la disparition d'un "journaliste formidable"

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités rendent hommage à Paul Wermus. L'humoriste Gérald Dahan se dit "bouleversé". Le président de la région Hauts de France salue la mémoire d'un homme dont il a "pu apprécier à la fois l'impertinence et la pertinence".

Tant de souvenirs avec #PaulWermus ! Un grand journaliste. Un ami très attentionné et si fidèle. Rare. Je suis vraiment effondré ... pic.twitter.com/zOaznpfJ6W — Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) September 18, 2017

L'élu parisien Jean-Luc Roméro confie sa tristesse face à la disparition d'un "ami très attentionné et si fidèle". La journaliste Audrey Pulvar se souvient elle d'un homme "si chaleureux et dont la gentillesse, l'enthousiasme, le goût des idées et des autres manqueront".