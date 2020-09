VIDÉO - Le "Lion et la Citadelle" de Belfort sacré Monument préféré des Français 2020 sur France 3

C'est une fierté pour la ville et la région. Le Lion de Bartholdi, emblème de Belfort, et la Citadelle de Vauban, ont été élus par les internautes et les téléspectateurs de France 3 "Monument préféré des Français 2020", ce vendredi parmi une liste de quatorze sites qui avaient été retenus à travers toute la France. Le nom du gagnant a été annoncé peu après 23h par Stéphane Bern.

"Je suis ravi, je suis comblé" a réagi le maire Belfort Damien Meslot devant les caméras de France 3, "surtout que ce vote intervient lors du 150ème anniversaire du siège de Belfort; c'est un vote qui nous honore, nous espérons que cela va accroître le nombre de visiteurs qui viendront voir notre belle Citadelle et notre Lion", a-t-il déclaré au terme de l'émission.

Stéphane Bern remettant la fameuse plaque au maire de Belfort à la fin de l'émission. - Compte Twitter Damien Meslot

C'est la plus grosse sculpture en pierre de France (Marc Verdure)

"On espère que cela va amener un petit coup de notoriété", se félicite pour sa part Marc Verdure, conservateur en chef du Patrimoine et directeur des Musées et de la Citadelle de Belfort, expliquant que la ville n'avait "pas fait de démarche particulière" pour participer à l'émission. La sélection des quatorze sites retenus par France 3 pour l'édition 2020 avait été dévoilée en juin dernier.

Campagne active sur les réseaux sociaux

A Belfort, "il y a un véritable attachement au Lion", insiste Marc Verdure. "C'est la plus grosse sculpture en pierre de France par son volume et ses dimensions (11 mètres par 22 NDLR)". Une récompense d'autant plus belle, selon lui, qu'il y a un certain "complexe d'infériorité", "très intériorisé" chez les Belfortains. "On a de belles choses mais on doute, et on ne le fait pas assez savoir". Ce sentiment serait-il en train de changer ?

Dès l'annonce de la sélection de Belfort pour l'émission, la ville avait réalisé une campagne de communication très active sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #JeVoteLion, durant les trois premières semaines de juillet. Les internautes et les téléspectateurs avaient jusqu'au 26 juillet pour voter en ligne.

Damien Meslot, maire de Belfort et Delphine Mentré, adjointe à la culture et au patrimoine, tous les deux "très fiers" de ce résultat, seront les invités de la matinale du week-end ce samedi à 7h30 et 8h en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Plus de 60.000 visiteurs en 2018

En 2018, près de 62.000 visiteurs sont venus admirer le Lion, adossé à la falaise sous la Citadelle de Belfort et construit de 1875 à 1880. La statue, oeuvre monumentale du sculpteur alsacien Frédéric Auguste Bartholdi, père de la Statue de la Liberté, symbolise la résistance de la ville pendant le siège de Belfort par l'armée prussienne durant 103 jours, de décembre 1870 à février 1871.

La plaque "Monument préféré des Français 2020" sera prochainement posée sur le parvis du Lion. Avec cette récompense et la médiatisation qui l'accompagne, la ville de Belfort pourrait profiter de retombées économiques et touristiques sur les cinq prochaines années.

Le Lion et la Citadelle de Belfort ont devancé au classement Le Palais idéal du Facteur Cheval, monument situé à Hauterives dans la Drôme, qui a terminé à la deuxième place.

