Le Lion et le Cupcake éliminés dans Mask Singer

Il y avait déjà beaucoup d'indices, des idées largement partagées sur les réseaux sociaux également, autour de certains personnages.

Après avoir chanté "Bella Ciao" de Gims, le premier à devoir ôter le masque a été le Lion, dont le physique imposant mais aussi les indices distillés depuis le début de l'émission inspirait les enquêteurs. Et ce fut le double champion olympique de judo David Douillet qui est apparu, confortant plusieurs enquêteurs dans leurs pronostics.

Le truc incroyable dans ma vie, c'est d'en avoir eu plusieurs et de continuer à en avoir plusieurs (David Douillet)

Les derniers duels du jour ont ensuite amené le cupcake à devoir se dévoiler. Là aussi, confirmation de nombreux pronostics, inspirés par les indices et l'accent québécois du personnage, c'est la toujours souriante chanteuse et désormais professeure de yoga Natasha St Pier qui a dû retirer son masque.

Ils ne sont désormais plus que quatre, l'aigle, la licorne, le paon et le panda, en compétition pour la grande finale vendredi 13 décembre sur TF1. Et ce ne sont pas les plus faciles à reconnaître car ils ont su brouiller les pistes.