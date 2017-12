Au terme de plusieurs semaines d'aventure et de suspense, on connait désormais le nom du vainqueur de Koh-Lanta. La finale de la célèbre émission de survie était diffusée ce vendredi soir sur la chaîne TF1. Et surprise, c'est le candidat Loirétain André qui a remporté l'émission !

Le jeune rugbyman de 20 ans, qui s’entraîne au RCO réalise un parcours pour le moins remarquable. Très apprécié par les autres candidats et par le public, il est malheureusement éliminé en binôme à quelques semaines de la fin... avant de faire son retour deux semaines plus tard en remplaçant Mélanie, forcée d'abandonner à cause d'une douleur à la jambe.

Une finale en plusieurs étapes

Mais le simple fait de revenir dans le programme ne garantissait pas la victoire à André, loin de là. Il a du affronter les différentes et redoutables épreuves de la finale. D'abord l'orientation. "Pas son fort" estime t-il. Il finira tout de même troisième à l'épreuve, empochant ainsi son ticket pour le mythique défi des poteaux, où les candidats doivent tenir le plus longtemps possible debout sur une plateforme au milieu de l'eau. Tiffany, Magalie et André vont tenir plus de deux heures. Les trois candidats chutent finalement à quelques dixièmes de secondes d'intervalle. Sur le fil, André remporte l'épreuve et le privilège de choisir avec qui il disputera le vote final. Le jeune candidat choisira Tiffany.

EVENEMENT : C’est la première fois dans toute l’histoire de #KohLanta que le vainqueur des poteaux les gagne avec 1 seconde d'écart !!! Regardez ⬇⬇https://t.co/gSlHIGBM8Q — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) December 15, 2017

Un choix stratégique pour André. Ce sont neuf candidats éliminés au cours des précédentes semaines qui doivent désigner le grand gagnant de cette édition 2017. André est plutôt apprécié par ses camarades, Tiffany était parfois mal considérée pour son manque d'implication. Avec huit voix pour André et une pour Tiffany, la décision est sans appel : le loirétain remporte l'émission et la somme de 100.000€. Une jolie somme.