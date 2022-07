EXCLU - Le mag' des jeux vidéo débarque sur France Bleu à la rentrée avec France Bleu Mayenne

Après une saison de conseils et recommandations, notre spécialiste maison, Cédric Ruiz, vous donne rendez-vous chaque samedi à 15h, dès le 3 septembre, pour une heure dédiée à la culture vidéoludique avec le concours de France Bleu Mayenne.

Consoles, PC, jeu mobile ou encore réalité virtuelle : il y en aura pour tous ! Interviews de celles et ceux qui font l'actualité du jeu vidéo en France, comme à l'internationale, découverte de la presse spécialisée, les dernières tendances,… : à la fin de l'émission vous saurez même ce qu'est un MMORPG si vous ne le savez pas déjà. De quoi alimenter les discussions en famille et comprendre un peu plus l'univers dans lequel se plongent régulièrement 73% des français selon une étude Médiamétrie en 2021.

Avec en point d'orgue la création d'une chaîne Discord dédiée à l'émission, Le Mag' des jeux vidéo se veut un rendez-vous pour tous, spécialistes comme débutants, dans le but d'échanger et de créer une véritable communauté du jeu vidéo France Bleu.

Et les réseaux sociaux ne sont pas en reste : avec le #JVBLEU et #FRANCEBLEU, vous pourrez participer aux débats et remporter, peut-être, jeux et autres consoles.

Vous l'avez compris, dès le 3 septembre, à 15h, le premier magazine du jeu vidéo sera sur France Bleu !