Destination Eurovision : Emmanuel Moire défend sa candidature et son choix de chanson

Le Mans, France

Neuf candidats, dont le Manceau Emmanuel Moire, sont réunis pour la deuxième demi-finale de "Destination Eurovision" ce samedi 19 janvier à 21H sur France 2 : il reste quatre places pour rejoindre Bilal Hassani, Chimène Badi, Silvàn Areg et Aysat en finale, et tenter d'être choisi pour représenter la France au grand concours européen de le chanson en mai prochain en Israël. Le Manceau a choisi d'interpréter La Promesse, dont il a écrit les textes et la musique.

Je sais que parfois mes choix peuvent surprendre mais quel que soit le projet, je le fais toujours avec le cœur, avec sincérité et authenticité."

Comme Chimène Badi dans la première demi-finale, Emmanuel Moire n'a rien d'un chanteur débutant et le grand public le connait depuis le début des années 2000 grâce à la comédie musicale Le Roi Soleil. Le vainqueur de la saison 3 de Danse avec les stars s'apprête à sortir son cinquième album, Odyssée (disponible le 15 février), sur lequel figure justement La Promesse. Sa participation à un télé-crochet peut donc surprendre, d'autant que certains commentaires sur les réseaux sociaux s'interrogent sur le choix de cette chanson, jugée par certains "très belle mais pas adaptée à l'esprit du concours".

Fier de faire partie de la saison 2 de Destination Eurovision

Dans un long message sur sa page Facebook, Emmanuel Moire défend sa candidature à Destination Eurovision : "Je sais que parfois mes choix peuvent surprendre mais quel que soit le projet, je le fais toujours avec le cœur, avec sincérité et authenticité. _C’est à nouveau le cas pour “Destination Eurovision”. Je suis fier de faire partie de cette saison 2, parmi tous les autres artistes. C’est un honneur pour moi, de pouvoir faire découvrir ma chanson, au plus grand nombre._Je suis fier de pouvoir faire partie d’un programme qui met en avant la création et la chanson Française".

"Je ne sais pas si je suis le bon candidat pour représenter notre pays", poursuit Emmanuel Moire, "je ne sais pas si ma chanson est calibrée “Eurovision” et je crois que, là aussi, ça ne m’appartient pas".

Une version de La Promesse retravaillée pour l'émission de France 2

Dans une interview à Têtu, Emmanuel Moire se confie sur son état d'esprit avant le concours et dévoile quelques indices sur sa prestation à venir lors de l'émission de France 2 : _"_La version de La Promesse que je présente samedi n’est pas totalement celle que les gens ont pu écouter. On a aussi travaillé le côté visuel. J’ai eu des répétitions avec mon équipe : on va essayer de reproduire ce qu’on fait pour le clip, que l’on n’a pas encore diffusé".