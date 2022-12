Le manoir de Claude Lelouch à Tourgéville est à vendre pour aider le cinéaste à réaliser un nouveau film

En 2014 déjà le réalisateur de "Un homme et une femme" avait mis en vente cette construction atypique de forme circulaire de 635m². Une bâtisse exceptionnelle que Claude Lelouch souhaite vendre à des collectionneurs pour pouvoir ainsi réaliser son 51e film. Claude Lelouch a répondu aux questions de France Bleu Normandie.

ⓘ Publicité

Claude Lelouch dans nos studios de France Bleu Normandie à Caen © Radio France - Stéphanie Sauthon

France Bleu Normandie : Vous avez mis en vente le manoir de Tourgéville, près de Deauville dans le Pays d'Auge, un lieu que vous aviez spécialement construit pour le cinéma ?

Claude Lelouch : C'est ça, on a fait dedans "Les plus belles années d'une vie" avec Jean-Louis et Anouk (Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, ndlr), il a servi aussi pour "Chacun sa vie". C'est un décor que j'avais construit pour plusieurs films et comme maintenant, je prépare un autre film, je vais le vendre. Je fais ça depuis très longtemps. J'adore construire des décors pour les films. Des décors magnifiques, extraordinaires, comme ce manoir de Tourgéville considéré comme l'une des plus belles maisons au point de vue architectural au monde.

France Bleu Normandie : Vous espérez le vendre rapidement ?

Claude Lelouch : On va voir, c'est un objet de grande qualité, un peu rare qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a quand même un terrain de golf avec une piscine et on souhaite le vendre le prix qu'il a coûté.

France Bleu Normandie : Et le prix de la vente 7,5 millions d'euros va vous aider à financer la réalisation d'un nouveau film, votre 51e film ?

Claude Lelouch : Oui un road-movie que l'on va tourner l'été prochain en juin, juillet et août 2023 un peu partout en France en Normandie, au Pays Basque, dans le Morvan, le Sud mais aussi en Italie à Venise et peut-être en Espagne. Un film qui va mettre en scène la France en vacances. J'avais depuis très longtemps envie de filmer la France au moment des vacances et avec des personnages qui vont évoluer au milieu de tout ça. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a : une France d'enfants gâtés qui cassent leurs jouets. Le Covid, le climat, vont nous obliger à réinventer un monde nouveau et c'est ce monde nouveau que je veux filmer avec des gens qui vont positiver. Cela va s'appeler "La folie des sentiments".

France Bleu Normandie : Donc la Normandie ne sera pas totalement oubliée ?

Claude Lelouch : Non il va y avoir une grosse séquence en Normandie. Vous savez la Normandie c'est aussi ma vie

Ma mère était Normande. Elle a su me faire aimer ce pays. Mon mon père était d'Alger et donc dès ma naissance, j'ai appris à marcher sur les plages de Villers-sur-Mer (Calvados). J'ai passé ma vie à venir passer mes week-ends en Normandie. Disons que c'est un peu "ma pharmacie principale" la Normandie . C'est là où je vais, je me ressource. Et comme c'est à deux heures de Paris, j'en profite dès que j'ai un petit coup de blues je vais en Normandie et dès que je vais bien, je vais aussi en Normandie faire la fête.

France Bleu Normandie : Est ce que vous y serez pour les fêtes de fin d'année ?

Claude Lelouch : Non. Pour les fêtes de fin d'année, je vais tourner certaines scènes à la montagne, donc je serai du côté de Megève.

France Bleu Normandie : Pour conclure Claude Lelouch, ce nouveau film "La folie des sentiments" sortira quand ?

Claude Lelouch : En 2024, juste avant les Jeux Olympique de Paris.