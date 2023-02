Le Mans 100 ans, l'émission en direct du Musée Automobile de Sarthe, jeudi 2 mars

Trois heures de direct sur l’histoire et le souvenir de LA célèbre course d’endurance, c'est ce que France Bleu Maine et France Bleu Mayenne vous propose en DIRECT depuis le Musée Automobile de Sarthe .

Au programme, des invités et des témoignages exceptionnels aux micros de Bruno VANDESTICK et Fabien OBRIC , les animateurs de France Bleu Maine.

L'occasion de découvrir le prochain numéro des aventures de Michel VAILLANT , la bande dessinée sur la course automobile par excellence. Pour cette émission, Jean-Louis DAUGER, directeur de la marque et du développement de Michel VAILLANT sera présent et répondra aux questions des deux animateurs de France Bleu Maine. Des informations inédites sur la série Michel Vaillant seront dévoilées et peut-être même la toute nouvelle couverture de ce nouveau numéro.

Pour nos invités, la journée ne s'arrêtera pas là. A l'issue de l'émission, à partir de 19h, l'occasion leur sera donnée de parcourir le Musée Automobile de Sarthe accompagnés de Bruno VANDESTICK. L'assurance de tout savoir sur les automobiles qui ont fait l'histoire de LA course d'endurance automobile par excellence, les célèbres 24 Heures du Mans .

