Le Mans 66 : dix minutes du film avec Matt Damon et Christian Bale à découvrir au Mans en avant-première mondiale

Cinq mois avant la sortie officielle, dix minutes du film Le Mans 66 seront projetées en avant-première mondiale le 14 juin au Mans dans deux cinémas. Ce film qui retrace le duel entre Ford et Ferrari met en scène Matt Damon et Christian Bale dans les rôles principaux.

Christian Bale et Matt Damon (ici aux 500 miles d'Indianapolis) sont les deux têtes d'affiche du film Le Mans 66, qui retrace le duel mythique enre Ford et Ferrari

Quelques jours après la mise en ligne de la bande-annonce du film Le Mans 66, qui sortira en novembre 2019, voilà une nouvelle qui va ravir les fans d'endurance auto mais aussi les nombreux figurants sarthois qui ont participé au tournage l'été dernier au Mans : dix minutes de ce long-métrage qui met en scène Matt Damon et Christian Bale seront projetées en avant-première mondiale le vendredi 14 juin, dans deux cinémas du Mans.

L'une des scènes les plus intenses du film à découvrir au Mans en avant-première mondiale

Le Mans 66 retrace le duel mythique entre Ford et Ferrari, entré dans la légende des 24 Heures du Mans. L'Automobile club de l'Ouest assure que les dix minutes qui seront projetées au Pathé-Quinconces et au Méga CGR contiennent l'une des scènes les plus intenses du film. L'entrée sera libre et gratuite, sous réserve d'avoir retiré son billet auparavant aux guichets des deux cinémas, dans la limite des places disponibles. Les places sont à retirer à partir du samedi 8 juin.

Séances le vendredi 14 juin 2019 à 19H15 et 20H au cinéma Pathé Quinconces du Mans et au Méga CGR de Saint Saturnin