Le marché de Noël d'Amiens comme si vous y étiez

Vendredi 8 décembre, France Bleu Picardie vous propose une expérience originale. A partir de 16h, vous pourrez vous balader dans le marché de Noël comme si vous y étiez en direct et en vidéo.

Le marché de Noël d'Amiens est le plus grand du Nord de la France. Sur plus de 2 kilomètres, ce sont 130 chalets en bois qui offrent aux visiteurs des idées de cadeaux pour les fêtes : décorations, jouets, vêtements, produits gastronomiques locaux, etc.

Cette année 2017, le marché de Noël d'Amiens fête ses 20 ans. A l'occasion de cet anniversaire, France Bleu Picardie vous propose une expérience originale. A partir de 16h, vous avez rendez-vous avec Arno. En direct et en vidéo, vous pourrez intervenir à tout moment en dirigeant ses pas dans le marché, en lui suggérant des questions à poser aux exposants et animateurs.

Pour suivre le direct en vidéo : la page Facebook de France bleu Picardie