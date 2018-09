Château-Gontier, France

Jérémy Côme, de nouveau entouré par les Miss France ? En tout cas l'écrivain mayennais doit rencontrer Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, à la rentrée pour envisager une nouvelle collaboration. Le chroniqueur originaire de Château-Gontier a déjà épaulé les futures candidates Miss France en 2017.

"J'ai accompagné les 30 prétendantes au titre de Miss France en Californie, à Los Angeles et Palm Springs, et je suis devenu leur coach des bonnes manières. Elles m'appellent d'ailleurs "monsieur bonnes manières" explique le chroniqueur originaire de Château-Gontier. "Le but c'est de les rassurer, car un mois avant l'élection elles partent toutes chez elles. Et certaines sont des stars dans leurs région. Elles rencontrent donc des élus, des maires, des Préfets lors de dîner. Elles peuvent aussi inaugurer des expositions et du coup cela génère un stress car elles ne savent pas forcément comment engager une conversation" développe Jérémy Côme.

Au rayons des conseils que le Mayennais prodigue aux jeunes filles : être naturel. À table : comment engager une conversation ? Quel verre pour quel liquide ou quel vin ? Le pain à gauche de l'assiette est bien à vous, ne piquez pas celui du voisin etc.