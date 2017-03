Le médaillé olympique Christophe Lemaitre donne le départ du semi-marathon de Bourg-lès-Valence

Ils étaient un peu plus de 1 000 coureurs à prendre le départ des courses de la 10ème édition du semi-marathon de Bourg-lès-Valences, ce dimanche. Et c'est Christophe Lemaitre, sprinteur haut-savoyard et médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio, qui a lancé la course.

Ils avaient mis les baskets et fait leurs échauffements. Un peu plus de 1 000 coureurs étaient à Bourg-lès-Valences, ce dimanche matin. Ils participaient à la 10ème édition du semi-marathon. Le départ s'est fait sur les bords du Rhône, et avec un invité de marque : Christophe Lemaitre, médaillé de bronze sur 200 mètres lors des derniers Jeux Olympiques de Rio. Il n'a pas participé à la course, mais son "marathon" à lui, c'était celui des selfies et des autographes.

La première fois que le champion est passé en dessous des 10 secondes sur 100 mètres ... c'était à Valence

"On vient de lui demander de signer notre dossard", confie d'Annie, qui va prendre le départ du semi-marathon avec son amie Jeanne. "On espère que ça va nous donner des ailes." Pratiquement tout le monde connaît le champion. Rock encore plus. Ce Valentinois était aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il a vu Christophe Lemaitre au départ de la finale du 200 mètres. "C'est génial de le revoir ici, en plus il a été le premier Français à passer sous la barre des 10 secondes à Valence !"

Beaucoup de participants ont fait signer leur dossard par le champion. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"C'est important de promouvoir les événements sportifs et athlétiques de la région" - Christophe Lemaitre.

Les élus de Bourg-lès-Valence sont ravis d'avoir pu le faire venir. C'est un joli coup de projecteur sur le semi-marathon. Et en plus, Christophe Lemaitre s’est acquitté de la tâche sans rechigner. "C'est important de promouvoir les événements sportifs et athlétiques de la région", explique le champion. "Ça fait très plaisir de rencontrer les fans et de faire des photos avec les enfants."

Christophe Lemaitre pose avec ses jeunes fans juste avant le départ de la course enfant. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les Bourcains reverront le sprinteur à la rentrée. Mais cette fois-ci sur le petit écran. Christophe Lemaitre visera le podium à Londres, lors des prochains championnats du monde d'athlétisme.