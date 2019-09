Le Meilleur Pâtissier de retour sur M6 pour une nouvelle saison !

Et de 8... Ce mercredi 11 septembre, c'est parti pour une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier sur M6. Aux commandes, on ne change pas une recette qui gagne : Mercotte, Cyril Lignac, et Julia Vignali.

Julia Vignali qui était l'invitée de France Bleu Matin pour nous présenter cette 8ème saison.

Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle saison ?

Cette année pour la première fois, ce sont 14 candidats, au lieu des 12 habituels, qui vont s'affronter sous la tente du Meilleur Pâtissier. Alors, pourquoi 14 ? Julia Vignali nous raconte ce choix :

Quel est le secret de l'émission pour toujours arriver à se renouveler ?

Ça n'est jamais le même concours, ce n'est jamais la même compétition, car ce ne sont jamais les mêmes candidats amateurs

Pour Julia Vignali, le secret de la recette du succès réside dans les candidats. Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas car les pâtissiers amateurs, eux mêmes, ne se ressemblent pas ! Julia Vignali nous donne comme exemple, cette candidate, Joëlle, qui cette année, viendra défendre la pâtisserie vegan.

L'autre secret pour l'animatrice, c'est la production, qui ne cesse d’innover, et notamment dans les épreuves. Cette année, notamment, c'est une épreuve inattendue qui nous attend. Julia Vignali nous la présente :

Avez-vous déjà des candidats "chouchous" et de bons souvenirs de cette 8ème saison ?

Mes chouchous évoluent au fur-et-à-mesure de la compétition !

C'est avec beaucoup d'émotion que Julia Vignali nous avoue qu'elle s'attache, chaque année, à certains candidats. Pas forcément toujours les bons, et, du coup, cela évolue au fur-et-à-mesure des semaines, elle nous explique pourquoi :

Chaque saison, c'est aussi pour l'animatrice, son lot de bons souvenirs... Cette 8ème saison n'y échappe pas. Elle nous en livre un :

Quel est votre secret pour résister à la tentation de tout goûter pendant les émissions ?

Pendant les deux premières saisons, j'ai beaucoup cédé à la tentation... au niveau de la balance c'est un peu violent !

Ce n'est pas toujours évident de résister à la tentation, comme nous l'explique Julia Vignali. Les deux premières années, elle a beaucoup cédé. Elle nous avoue même que sa balance n'a pas aimée. Du coup pour cette troisième année, Julia Vignali a décidé de faire attention et surtout de choisir... Elle nous explique comment elle a fait :

Aujourd'hui avez-vous un regard plus critique sur la pâtisserie ?

A défaut de savoir faire de gâteaux, je sais les critiquer.

C'est sans langue de bois, que Julia Vignali nous confesse ne pas pâtisser à la maison. Malgré tout, après 3 ans à la présentation de l'émission, elle a beaucoup appris aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte, et pense avoir, désormais, une vraie expertise sur ce qu'est un bonne pâtisserie. Elle nous le raconte :

Quels sont vos pêchés mignons en pâtisserie ?

Ils sont nombreux.

C'est en toute franchise, que Julia Vignali nous avoue avoir un pêché mignon d'hiver, et un pêché mignon d'été ! Découvrez-les en réécoutant son interview ci-dessous :

Le Meilleur Pâtissier - Saison 8, dès le mercredi 11 septembre 2019 à 21h05 sur M6