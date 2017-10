Le meilleur pâtissier sur M6 : une Périgourdine se lance dans l'aventure

Une Périgourdine de 32 ans se lance dans l'aventure "Le meilleur pâtissier" ce mardi soir sur M6, à partir de 21 heures. Cette experte en immobilier, novice en gâteaux s'est entraînée pendant plusieurs mois pour être au top.

Nouvelle saison pour "Le Meilleur Pâtissier", ce mardi soir, à 21 heures sur M6. Retrouvez Mercotte et Cyril Lignac et Natalia, périgourdine depuis un an et demi, ancienne parisienne, elle vit à Milhac-de-Nontron. Sélectionnée parmi 5 000 candidats, cette mère, experte en immobilier et bleue en gâteaux de 32 ans tente l'aventure.

Une des créations de Natalia. © Radio France - Natalia

Novice en rouleaux de pâtisserie et poches à douille

Natalia se lance dans l'aventure mais son premier gâteau remonte à décembre dernier. Elle a commencé la pâtisserie Noël dernier pour créer une bûche. Depuis, cette fan de chocolat et gâteaux s'est bien armée. Ses placards sont remplis d'ustensiles et ses carnets sont gribouillés de dessins.

Une de ses œuvres : un sac à main à croquer évidemment. © Radio France - Natalia

Natalia veut aller le plus loin possible mais une chose est sûre. Les talents de cette mère de famille sont bien connus dans le village. Depuis qu'elle est en Dordogne, elle passe son temps derrière les fourneaux, poche à douille à la main et réalise plein de gâteaux pour ses voisins.