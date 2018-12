Le milliardaire Albert Frère, copropriétaire du Château Cheval Blanc, est décédé

Bordeaux, France

Sa fortune était estimée entre 4 et 6 milliards d'euros, ce qui en faisait l'une des 300 premières mondiales. Le milliardaire belge était issu d'une famille qui tenait une entreprise d'articles de ferronnerie.

Il en a fait un empire industriel en se lançant dans le commerce de l'acier dans la région de Charleroi. Très proche de la France, l'homme d'affaires était aussi un épicurien qui adorait le golf, la gastronomie et l’œnologie. Ce qui l'avait poussé en 1998 à racheter avec son ami Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, à racheter le Château Cheval Blanc. Il y avait reçu Vladimir Poutine en 2003 et y avait organisé le mariage de sa fille Ségolène deux ans plus tard.