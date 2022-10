Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, est décédé à 78 ans

Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, fondateur de l'entreprise de boissons énergisantes Red Bull, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé l'entreprise tard samedi soir dans un communiqué. "Nous vous informons que Dietrich Mateschitz est décédé aujourd'hui", a écrit la direction dans un courriel adressé aux employés, faisant part de sa "tristesse" et de "sa "gratitude pour ce qu'il a accompli". Selon l'agence autrichienne APA, il est décédé d'un cancer.

Né le 20 mai 1944, Dietrich Mateschitz avait créé Red Bull ("taureau rouge" en anglais, ndlr) en 1984, après avoir découvert le breuvage au bar d'un hôtel hongkongais. Cette personnalité timide était considérée en 2022 par le magazine Forbes comme la première fortune d'Autriche, estimée à 27,4 milliards d'euros.

Red Bull est notamment, aussi, une écurie de Formule 1 © Maxppp - GERO BRELOER

L'entrepreneur avait misé sur le sponsoring sportif pour ne pas dépendre uniquement des revenus générés par sa boisson énergisante tout autant que pour lui offrir une exposition sans équivalent. En trente ans, la firme est devenue un partenaire essentiel du sport mondial, des sports extrêmes à la Formule 1, en passant par le football.

Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull en F1, a immédiatement réagi depuis Austin (Texas) où se tient dimanche le Grand Prix des Etats-Unis. "C'est très, très triste, quel grand homme. Il est unique en son genre. Ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait pour tant de personnes dans le monde est sans égal", a-t-il dit devant la presse. "Beaucoup d'entre nous doivent lui être reconnaissants pour les opportunités qu'il a offertes, la vision qu'il avait, la force de caractère. Et ne jamais avoir peur de suivre ses rêves et de les poursuivre", a-t-il ajouté.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, s'est également dit "profondément attristé", rendant hommage à "un membre très respecté et très aimé de la famille de la Formule 1". "Il était un entrepreneur visionnaire incroyable et un homme qui a contribué à transformer notre sport et à créer la marque Red Bull, connue dans le monde entier", a-t-il souligné.