Il était le chef cuisinier français le plus connu au monde, et sans doute l'un des plus talentueux. Joël Robuchon est mort ce lundi matin à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Après cette annonce, le monde de la gastronomie rend hommage à l'un de ses génies.

C'était l'un des plus grands chefs français. Joël Robuchon nous a quittés, il avait 73 ans. Le guide MICHELIN s'associe au deuil de ses proches. — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) August 6, 2018

Un "maître, une école à lui tout seul" pour Régis Marcon

Le chef triplement étoilé Régis Marcon, président du Bocuse d'Or France, a rendu hommage à Joël Robuchon sur franceinfo. "Je suis abasourdi parce que je l'avais encore au téléphone il y a une dizaine de jours. Il ressortait d'un passage difficile. Je suis comme tous les cuisiniers, comme tout le monde, abasourdi, sous l'émotion", a-t-il confié.

Joël avait dix ans de plus que moi, c'était un maître. C'est un chef qui s'est fait tout seul, qui avait beaucoup de rigueur, avec ses collaborateurs aussi. Joël était une école à lui tout seul. Cette cuisine française l'a mené au summum et surtout à l'étranger. C'était toujours le geste, la précision. Se valoriser par un métier, c'est ce que j'ai appris de lui", a poursuivi Régis Marcon.

"Le plus grand technicien de la cuisine française" pour le chef de l'Elysée

"Tellement triste d’apprendre ce matin la disparition de cet immense chef. Le plus grand technicien que la cuisine française ait eu. Un exemple pour des générations de chefs, ce travail et cette rigueur qui mènent au titre d’Un des Meilleurs Ouvriers de France" a réagi sur Twitter Guillaume Gomez, le chef des cuisines du Palais de l'Elysée.

Tellement triste d’apprendre ce matin la disparition de cet immense chef. Le plus grand technicien que la cuisine française ait eu. Un exemple pour des générations de chefs, ce travail et cette rigueur qui mènent au titre d’Un des Meilleurs Ouvriers de France. #REPpic.twitter.com/IRxwN1RKJD — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) August 6, 2018

Pour Alain Passard, "une des plus belles mains de la cuisine française"

"On perd un ami", a déclaré le chef français Alain Passard, trois étoiles au Guide Michelin pour son restaurant l'Arpège à Paris. Sur franceinfo, il salue "celui qui a fait progresser la cuisine française dans le monde entier nous a tous apporté quelque chose, celui qui avait toujours quelque chose d’avance sur nous". "C’est très douloureux", a-t-il confié. "C’est très douloureux parce qu’on vient de perdre une des plus belles mains de la cuisine française, un homme qui avait un palais extraordinaire".

Il a fait de ce métier de cuisinier un chef d’œuvre et une aventure." - Alain Passard

Pour Alain Passard, Robuchon avait été sacré Cuisinier du siècle parce qu'il "avait une maîtrise et une rigueur. C’était un cuisinier qui avait une précision au bout des doigts, on était tous en admiration. Moi je me souviens la première fois que je suis allé déjeuner au restaurant Jamin, rue de Longchamp à Paris. On franchissait cette porte, et on savait qu’on allait vivre un très grand moment de cuisine. On savait qu’on allait apprendre quelque chose. C’était un garçon qui était doté d’une grande générosité, qui nous prenait toujours par l’épaule en nous faisant comprendre qu’on avait choisi le plus beau métier du monde. Il a fait de ce métier de cuisinier un chef d’œuvre et une aventure."

"Une volonté de transmission extraordinaire" pour Marc Veyrat

Son ami, le chef triplement étoilé Marc Veyrat, lui a également rendu hommage sur franceinfo. "C'est une déception terrible, cruelle. Je connaissais très bien Joël, pour moi c'est le meilleur cuisinier du monde, du 21e siècle, qui disparaît. Il avait tout pour lui : il avait un grand coeur, il avait une rigueur absolue que j'ai rarement connue dans les cuisines. J'ai travaillé avec lui, c'était absolument incroyable", s'est souvenu le chef de la Maison des Bois à Manigod, en Haute-Savoie.

Joël Robuchon est l'instigateur de la cuisine nouvelle" - Marc Veyrat

"Ce qu'il y avait d'extraordinaire chez lui, c'était sa volonté de transmission. Il aimait les jeunes, il nous donnait pleins de conseils", a poursuivi Marc Veyrat. "Joël Robuchon est l'instigateur de la cuisine nouvelle. Il y a trente ans, la cuisine nouvelle, c'était Joël Robuchon ! Il sortait des assiettes allégées, avec moins de gras, pour mettre en valeur ses produits. La purée Robuchon, c'est au millimètre sur la balance, c'est d'une rigueur absolue. C'est l'horloger, le minuteur de la cuisine française !"

Anne-Sophie Pic salue "l'un des maîtres de la gastronomie mondiale"

La chef de Valnce Anne-Sophie Pic, qui cumule six étoiles au guide Michelin, a salué sur Twitter "un des maîtres incontestés de la gastronomie mondiale".

Un des maîtres incontestés de la gastronomie mondiale vient de nous quitter 😢 RIP #joelrobuchonhttps://t.co/wSk02qVCML — AnneSophiePic (@AnneSophiePic) August 6, 2018

Pour Pierre Gagnaire, "le plus grand technicien que notre métier ait jamais fait"

Le chef stéphanois triplement étoilé Pierre Gagnaire a réagi sur France Bleu Saint-Etienne Loire : "C'était le plus grand technicien que notre métier ait jamais fait, a-t-il confié. "Je pense qu'on ne reverra jamais quelqu'un comme Robuchon". Pierre Gagnaire retiendra avant toute chose "sa rigueur. Il incarnait des valeurs d'une grande intransigeance, c'est quelqu'un qui a poussé très loin la technicité de notre métier, quelqu'un d'extrêmement impressionnant".