Le monde du Cinéma réuni ce samedi à Dijon gêné par l'affaire Weinstein

Les 27e Rencontres cinématographiques de Dijon s'achèvent ce samedi soir. Elles se sont déroulées en plein au moment où éclate l'affaire Weinstein. Un sujet que les professionnels du métier n'ont pas très envie d'aborder.

Une très belle photo de famille du cinéma cette fin de semaine au Grand Théâtre de Dijon ; Claude le Lelouche, Costa Gavras et comme présidente du jury la cinéaste Deniz Gamze Ergüven, la réalisatrice de Mustang. Mais en famille, on ne parle pas des affaires de viol.

Pourtant les langues se délient partout dans le monde pour dénoncer les agissements d'Harvey Weinstein, producteur et magnat d'Hollywood accusé harcèlements sexuels et de viols et désormais visé par une enquête policière ouverte à New-York et aux États-Unis..

"Ce serait dommage de rabaisser le débat à Harvey"

Les rencontres cinématographiques de Dijon sont un rendez-vous très attendu par les professionnels du 7è art pour débattre des enjeux et perspectives du métier, alors pas question de dévier de sujet pour le réalisateur Claude Lelouche "on est là pour parler de cinéma. Ce serait dommage de rabaisser le débat à Harvey. C'est un évènement extra-cinématographique".

Le réalisateur Costa Gavras estime lui qu'il ne faut pas généraliser cette affaire, "c'est lié au personnage, il y a des milliers de personnes qui produisent des films et qui se comportent très bien, c'est juste quelqu'un qui a dérapé".

Dijon rencontres #ARP la ministre de la culture Françoise #Nyssen arrive au grand théâtre pic.twitter.com/ZdQI0j51KY — FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) October 13, 2017

Une voix s'élève cela dit, celle de la directrice de la Sacem Catherine Boissières, elle concède que c'est un cas isolé, mais quand même révélateur d'un certain contexte : "Il y a eu ces dernières années une revendication plus forte pour les femmes d'une égalité de traitement, c'est aussi pour ça que des affaires comme celles-ci peuvent voir le jour aujourd'hui".