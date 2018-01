Montpellier, France

"Tu resteras" la chanson en hommage à Johnny Hallyday de l'auteur compositeur montpelliérain a déjà atteint les 500 000 vues sur son Facebook, et ce n'est certainement pas fini .

Il s'appelle Damien mais son nom d' auteur-compositeur c'est Mel Ville . Mel Ville est d'abord un musicien, prof de batterie à l' école de musique de Mudaison près de Montpellier . Il compose aussi depuis vingt ans maintenant mais cette chanson sur Johnny va certainement changé sa vie .

La chanson a été composée en quelques heures

Mel Ville l'a écrite, composée à la mort de Johnny Hallyday , début décembre ," j' ai commencé par faire un refrain avec les chansons que j'avais en tête .. l'idole des jeunes ..etc ..je me suis plongé dans sa discographie pour construire les couplets ... et la musique est venue très rapidement en l'espace d' une heure." Mel Ville l'a enregistrée mais vu l'ampleur que prenait le décès de Johnny, il ne l'a pas publiée tout de suite ,"du coup j'ai appelé des potes musiciens, je me suis dit quitte à la faire, je vais la faire bien à la hauteur de l'artiste ".

A Noël quand finalement il poste la version de " tu resteras " enregistrée en studio sur sa page Facebook , Mel Ville ne s'attendait pas à ce succès incroyable et immédiat . "C'est peut être parce que j'ai été sincère dans ce que j'ai fait, je parle de lui , je ne reprends pas une de ses chansons ."

En moins de 3 semaines, "Tu resteras" a été vue 500 000 fois et partagée plus de 13 000 fois ..likée par les fans de Johnny ; " ce qui me touche le plus ,c'est que je reçois des messages ,de personnes qui me disent que la chanson leur fait du bien , j'ai reçu des photos de sa tombe à saint Barth, la quasi totalité des messages sont bienveillants ." La chanson fait un tel buzz qu'il multiplie les interviews et qu'il a été contacté par des producteurs. Mel Ville prend tout ça avec sérénité "Maintenant où ça mène, je n'en sais rien et je me laisse un peu porter ."