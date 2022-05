Le Monument Préféré des Français : La Casamaures en compétition pour représenter la région

Le Rocher et la Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe en Haute-Loire, le Moulin à Papier Richard de Bas dans le Puy-de-Dôme, et la Villa La Casamaures en Isère sont les trois monuments présélectionnés pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'occasion de la nouvelle édition de l'émission "Le Monument Préféré des français" sur France 3.

La Casamaures, une villa de style néo-mauresque

Située à Saint-Martin-le-Vinoux, La Villa La Casamaures a été e construite entre 1855 et 1867 par le négociant grenoblois Joseph Jullien dit Cochard.

Installée sur les premières pentes du massif de la Chartreuse, en limite des fortifications de la ville de Grenoble, la villa est établie en belvédère au bord de l’Isère avec deux niveaux en terrasses.

Colonnades, arabesques, moucharabiehs, vitraux colorés et jardin d’hiver de neuf mètres de hauteur sous plafond témoignent de l’engouement pour l’Orient qui animait l’Europe au XIXème siècle. Une des particularités de la Casamaures réside dans l’utilisation du ciment moulé, appelé aussi or gris, une technique novatrice pour l’époque.

Ce bijou orientaliste sauvé de la destruction et classé aux Monuments Historiques depuis 1986, et a retrouvé sa splendeur d’antan grâce à son actuelle propriétaire, Christiane Guichard, et une association de passionnés.

Une belle surprise, et une lueur d'espoir pour sa propriétaire

Contactée par France Bleu Isère, Christiane Guichard se dit très heureuse de cette participation. D'autant plus, que quelques jours avant de recevoir l'appel de France 3, et d'apprendre la bonne nouvelle, le Ministère de la Culture lui refusait une subvention pour la restauration de la Villa. Cette présélection est une véritable lueur d'espoir pour ce Monument historique isérois.

Une sélection honorifique, médiatique qui m’a surprise, dans une période d’arrêt de toute subvention pour les chantiers d’une belle ruine devenue Monument historique aux portes de Grenoble.

A vous de voter

Vous avez jusqu'au 27 Mai 2022 23h59 pour voter, et soutenir La Villa Casamaures en cliquant sur le lien ici. A vos clics !