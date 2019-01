Le Morvan cartonne à la télé

Tous les jours, France Bleu Bourgogne se connecte à internet à la recherche de petites ou grosses infos sur la Côte-d'Or. Une fois n'est pas coutume, en plus des ordinateurs, on allume aussi la télé où le Morvan a cartonné ce week-end.

Le téléfilm "Meurtre dans le Morvan" diffusé en Prime Time sur France 3 réalise la deuxième meilleure audience de samedi, juste derrière l'ultime "Qui veut gagner des millions" de Jean-Pierre Foucault, et très loin devant "Destination Eurovision" sur France 2.

"Meurtre dans le Morvan" en a justement gagné des millions de téléspectateurs : 4 millions 596 000 précisément selon les chiffres de médiamétrie. Cela représente 21.3% de part d'audience.

Les audiences du samedi 19 janvier - toutelatélé.com

On triche quand même un peu car si le Morvan a la particularité d'être à cheval sur 4 départements, dont celui de la Côte-d'Or, c'est côté Nièvre que ce téléfilm a en partie été tourné. Dans la ville de Château-Chinon et ses environs, et notamment sur le mont Mont Beuvray où se trouve la fontaine Saint-Pierre, rebaptisée fontaine Sainte-Agathe dans le téléfilm.

[Critique] « Meurtres dans le Morvan » (2018) avec Virginie Hocq et Bruno Wolkowitch - https://t.co/YklJEpPLfl#GoogleAlerts — Léa55 ⭐️⭐️ (@leac815) January 20, 2019

📊 Voici les audiences d’hier soir !



🥇TF1 / #QVGDM : 5.174.000 • 28,8%



🥈•3 / Meurtres dans le Morvan : 4.596.000 • 21,3%



🥉M6 / NCIS : Los Angeles (1er Ep) : 1.931.000 • 8,8%



•2 / #DestinationEurovision : 1.487.000 • 7,8%



•5 / Échappées Belles : 818.000 • 3,8% pic.twitter.com/eaExnpzzI7 — Lucas, Commente... (@LucasCommente) January 20, 2019

Toujours au chapitre des précisions, il y en a une autre apportée par Marie Mfa sur tweeter à propos des éleveurs de charolaises : "un éleveur de vaches charolaises (même s'il a beaucoup de travail) ne se lève pas à l'aube et ne rentre pas tard le soir parce qu'il traie" écrit elle.

J'ai envie de donner quelques rectifications à propos de ce qui a été dit dans le téléfilm "Meurtre dans le Morvan " de @France3tv

1/ un éleveur de vaches charolaises (même s'il a beaucoup de travail) ne se lève pas à l'aube et ne rentre pas tard le soir parce qu'il traie — Marie Mfa (@maryloumimi) January 20, 2019

Ceci dit, mais si ce téléfilm fait dans le classique et sans vraiment grande originalité côté enquête policière et interaction entre les personnages, "On en retiendra surtout le petit séjour d’1h30 qu’il nous fait passer dans la belle campagne morvandelle"... C'est ce que retient le site le site bulledeculture.com dans sa critique.

Si vous n'avez pas vu "Meurtre dans le Morvan", vous pouvez le voir en replay.