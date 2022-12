Le Mosellan Lissandro remporte l'Eurovision junior

Elvissandro a encore frappé ** ! Le jeune Lissandro, un adolescent de Théding (Moselle)** et fan d'Elvis, remporte l'Eurovision Junior en Arménie ce dimanche.

Une chanson coécrite avec Barbara Pravi

Sur scène, Lissandro ne s'est pas dégonflé, lui qui a déjà été finaliste de The Voice kids. Il a offert une performance très rock'n roll sur son tube "Oh Maman!", une chanson coécrite par Barbara Pravi , qui avait elle-même fini deuxième de l'Eurovision des adultes l'année dernière.

Quelques minutes après ce sacre européen, Marina D'Amico, autre chanteuse lorraine, qui l'a repéré et accueilli dans son école de musique confie sa fierté à France Bleu : "Il a été parfait, il ne s'est pas laissé démonter par le nombre de personne qu'il avait devant lui, un vrai Elvissandro comme on l'appelle depuis le départ ! On était très stressé, c'est comme une coupe du monde ! On est tous très fiers de lui !"