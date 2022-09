"J'ai la carapace dure, mais une chair tendre": Marc-Amaury Legrand remporte Master Chef

Le gagnant de Master Chef est nantais ! Il s'appelle Marc-Amaury Legrand, il a 34 ans, et il a remporté la somme de 100.000 euros grâce au concours de cuisine diffusé sur France 2.

Plus d'un million de téléspectateurs

C'est le plus grand concours de cuisine amateur de France, c'est en tout cas ce que vante la production. Diffusé sur France 2, le programme Master Chef réunit chaque mardi plus d'un million de téléspectateurs. Et c'est un nantais qui a remporté la finale. Marc-Amaury Legrand, 34 ans, habite Nantes depuis début janvier. Et s'il était un aliment, il serait... "Un homard, je pense, répond-il. Avec une carapace bien dure et une chair bien tendre."

Une chair tendre, difficile à dire... Ce qui est sûr, c'est que Marc-Amaury est une personne humble et réservée. Et au lendemain de sa victoire, il est encore sous le choc. "Je ne m'y attendais pas du tout, nous étions 18 concurrents au début dans cette aventure, puis neuf, puis six, puis deux. On passe les étapes les unes après les autres. Et quand on est le dernier, c'est très gratifiant. En tous cas, je suis très fier."

Designer graphiste passionné de cuisine

Il remporte aussi la somme de 100.000 euros. "C'est une très belle somme, que je compte mettre à profit pour monter une petite affaire de cuisine, sans pour autant être restaurateur. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de gérer des stocks et une brigade."

Mais le designer graphiste ne se ferme pas de portes pour autant. "Je ne sais pas encore si j'ai envie de devenir professionnel, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Cela reste un concours amateur. Je fais avant tout de la cuisine pour faire plaisir aux gens autour de moi. J'attend la suite avec impatience, en tous cas."

Poissons et fruits de mer sont sa spécialité

Le nantais a pour projet de monter une épicerie fine dans laquelle il vendrait ses spécialités, en l'occurrence des produits à base de poissons et de fruits de mer.

Pour célébrer sa victoire, Marc-Amaury confie qu'il n'est pas du genre à faire de grosses fêtes. Mais il s'est déjà réunit en famille dans l'intimité, avec sa mère, sa femme et sa fille.