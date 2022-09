Le Nantais Marc-Amaury remporte Master chef

Le Nantais Marc-Amaury Legrand est le vainqueur de l'émission Master chef pour son retour sur France 2. Il remporte le concours de cuisiniers amateur à l'issue de la finale diffusée ce mardi soir et la somme de 100.000 euros.

Poulpe, abats et surimi

Marc-Amaury qui adore cuisiner le poulpe et les abats et qui reconnait aussi se régaler avec du surimi et des cordons bleus aura été l'un des meilleurs candidats tout au long du concours.

Bientôt son propre restaurant ?

Lorsque nous l'avions rencontré fin août, il nous confiait déjà que l'émission lui avait donné des idées et "qu'il aimerait, un jour, ouvrir son propre établissement dans la région nantaise".